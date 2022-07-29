هشام العجبوني: ندين كل تدخل أجنبي كما نرفض كل حكم فردي وشعبوي


Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 - 12:04 قراءة: 1 د, 15 ث
      
قال القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه يدين كل تدخل اجنبي سواء كان أمريكيا أو أوروبيّا أو خليجيا أو جزائريا أو غيرهم مثلما يرفض كل حكم فردي شعبوي.



وكان وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، دعا امس الخميس ، الى الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.


ولاحظ بلينكن بالخصوص، في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس على موقعها، أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد "يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، على حد تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.

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وكتب العجبوني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" بكل وضوح :
نرفض و ندين كل تدخّل أجنبي في شؤوننا الداخلية، سواء كان أمريكيا أو أوروبيّا أو خليجيا أو جزائريا أو غيرهم!
و نرفض كل حكم فردي شعبوي و استبدادي داخلي يتعامل معنا كرعايا.
ما ينجّمش الواحد يكون ضد التدخل الاجنبي و في نفس الوقت مع الإستبداد الداخلي!
و أكثر ما يشرّع للتدخّل الأجنبي هو عدم تحصين البيت الداخلي و اللعب على تقسيم التونسيين بين الصادقين المخلصين الثابتين الذين يطبّلون ليلا نهارا لفخامته و بين العملاء و الخائنين و المخمورين و الحشرات الذين يعارضونه (حمص و زبيب)!"




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