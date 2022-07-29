هشام العجبوني: ندين كل تدخل أجنبي كما نرفض كل حكم فردي وشعبوي

قال القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه يدين كل تدخل اجنبي سواء كان أمريكيا أو أوروبيّا أو خليجيا أو جزائريا أو غيرهم مثلما يرفض كل حكم فردي شعبوي.
وكان وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، دعا امس الخميس ، الى الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.
ولاحظ بلينكن بالخصوص، في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس على موقعها، أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد "يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، على حد تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.
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وكتب العجبوني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" بكل وضوح :
وكان وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، دعا امس الخميس ، الى الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور.
ولاحظ بلينكن بالخصوص، في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة الامريكية في تونس على موقعها، أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد "يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، على حد تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.
وكتب العجبوني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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