هشام العجبوني: ندين كل تدخل أجنبي كما نرفض كل حكم فردي وشعبوي

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" بكل وضوح :

نرفض و ندين كل تدخّل أجنبي في شؤوننا الداخلية، سواء كان أمريكيا أو أوروبيّا أو خليجيا أو جزائريا أو غيرهم!

و نرفض كل حكم فردي شعبوي و استبدادي داخلي يتعامل معنا كرعايا.

ما ينجّمش الواحد يكون ضد التدخل الاجنبي و في نفس الوقت مع الإستبداد الداخلي!

و أكثر ما يشرّع للتدخّل الأجنبي هو عدم تحصين البيت الداخلي و اللعب على تقسيم التونسيين بين الصادقين المخلصين الثابتين الذين يطبّلون ليلا نهارا لفخامته و بين العملاء و الخائنين و المخمورين و الحشرات الذين يعارضونه (حمص و زبيب)!"