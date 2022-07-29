ديلو: بوعسكر حطّم سمعة هيئة الإنتخابات وجعلها محلّ تندّر داخل البلاد وخارجها

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" ضاعت .. بين " الفاروق ".. وفاروق ..!

تسرّبت عشرات " الأخطاء " لدستور .. " الفاروق " ..

ثمّ تسرّب الدّستور نفسه على يد فاروق ..!

ساهم كلاهما في تحطيم أغلب ما بُني بعد الثّورة :

ألغى " الفاروق " الدّستور ، وحلّ البرلمان دون صفة ، وجمّد هيئة مكافحة الفساد ، وحلّ هيئة مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين ، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء ، ثمّ افتكّ صلاحيّات المجلس الأعلى - المعيّن - للقضاء ، وعوّض الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بهيئة معيّنة ..

ثمّ جاء فاروق ..

فحطّم سمعة هيئة الإنتخابات وجعلها محلّ تندّر داخل البلاد وخارجها .. "

قال المحامي سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان تسرّب عشرات الأخطاء لدستور الرئيس " ..ثمّ تسرّب الدّستور نفسه على يد فاروق بوعسكر .. ساهم كلاهما في تحطيم أغلب ما بُني بعد الثّورة .وكانت هيئة الانتخابات أعلنت يوم الخميس، أنها قررت إعفاء رئيس ديوان الهيئة عمر بوستة، بسبب الأخطاء التي تسربت إلى جداول الولايات المعتمدة في عملية الاستفتاء.وكانت الهيئة قد نشرت، الثلاثاء، على صفحتها نتائج أولية للاستفتاء، قبل أن تقوم بحذف هذه النتائج ونشر نتائج أخرى مكانها، تضمنت تغييراً كبيراً في الأرقام المعلنة بالنسبة لأغلب الدوائر الانتخابية (25 دائرة من أصل 33).وكانت عدة أحزاب قد نددت بهذا التضارب في الأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات والأرقام المنشورة.