سيدي حسين...يقوم بنخذير ابن خالته ويغتصبه


Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 - 10:26 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أوقف امس أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين واثر نصبهم لكمين محكم شاب في العقد الثالث من العمر قام بتخذير ابن خالته واغتصابه بعد أن استضافه في بيته.



واعترف المتهم بما نسب إليه موضحا أنه قام بتخذير ابن خالته البالغ من العمر 20 سنة ولما غاب عن الوعي اعتدى عليه جنسيا .



باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.
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