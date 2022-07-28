عامين سجنا لمعنف والدته المسنة في حمام الانف


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 21:17 قراءة: 0 د, 34 ث
      
صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية ببن عروس عمر الحنين ل" باب نات " اليوم الخميس 28 جويلية 2022 أن الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قضت اليوم بعامين سجنا في حق الكهل الذي ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالعنف على والدته بجهة حمام الانف.



يذكر أنه بمجرد اشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بحادثة الاعتداء أذنت وعلى الفور لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الانف بالتنقل على جناح السرعة لمنزل المسنة وإيقاف ابنها المعتدي وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لها .



اثر ذلك قررت النيابة العمومية ببن عروس إيداع المتهم السجن من أجل الاعتداء بالعنف الشديد من الخلف على السلف في حالة استضعاف الضحية الظاهر و المعلوم من الجاني.
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