أكد نائب رئيس هيئة اللانتخابات ماهر جديدي في تصريح صحفي اليوم الخميس 28 جويلية 2022 أن الهيئة قررت إعفاء رئيس ديوان الهيئة إضافة إلى المشرفين على غرفة العمليات دون تحديد عددهم، على خلفية الأخطاء التي تسربت أمس إلى جدول الأصوات المحتسبة في عملية الاستفتاء ...
إعفاءات في هيئة الانتخابات
En continu...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 28 جويلية 2022 | 29 ذو الحجة 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:12
|19:32
|16:15
|12:33
|05:22
|03:39
|
33°
|34°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
5.66 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|34°-26
|35°-26
|37°-28
|35°-26
|33°-26
- Avoirs en devises
23073,9
(27 juil)
- Jours d'importation
114
- 1 € = 3,21606 DT 1$ =3,16243 DT
- Solde Compte du Trésor (27 juil) 726,7 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
( 87 821) حادثة العنف بمطار تونس قرطاج ....
( 70 430) صفاقس: تلميذ المعهد النموذجي المقص
( 45 049) نتائج اللاستفتاء في الجهات
( 44 345) العريس الهارب ليلة زفافه يكشف...
( 37 344) الابقاء على الغنوشي في حالة سراح ب
( 36 093) بوغلاب بعد الاطلاع على الدستور: تو
( 35 558) العاب البحر الابيض المتوسط (وهران
( 29 491) إيقاف الفنان الاستعراضي معز دنيز
( 28 269) صادق بلعيد يتبرأ من الدستور الجديد
( 25 613) قضية نماء تونس... دائرة الاتهام تص
( 22 090) بعد استغاثته الأخيرة.. تفاصيل احتج
( 21 339) محامي "الشاهد الوحيد" في قضية مقتل
( 20 577) ريباكينا ترد على سؤال حول ما إذا ك
( 18 795) نقل عبير موسي الى المستشفى بعد تعك
( 18 763) وتستمرّ المهازل... في ليلة عيد ال
( 18 469) القضاء الاستعجالي يطرح القضية الم
( 17 538) الافراج عن اللاعب الدولي صالح الم
( 17 470) العجبوني يكشف "فصل يشير إلى انه حت
( 17 414) منظمة Alerte: وزارة التجارة تغال
( 17 143) مهرجان قر طاج الدولي 2022: البرنا
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ Madrid
095538am
jeu. 30 juin
06:47am 15:01 09:48pm
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 250499