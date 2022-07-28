إعفاءات في هيئة الانتخابات‎‎


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 13:06 قراءة: 0 د, 13 ث
      
أكد نائب رئيس هيئة اللانتخابات ماهر جديدي في تصريح صحفي اليوم الخميس 28 جويلية 2022 أن الهيئة قررت إعفاء رئيس ديوان الهيئة إضافة إلى المشرفين على غرفة العمليات دون تحديد عددهم، على خلفية الأخطاء التي تسربت أمس إلى جدول الأصوات المحتسبة في عملية الاستفتاء ...

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