إعفاءات في هيئة الانتخابات‎‎

أكد نائب رئيس هيئة اللانتخابات ماهر جديدي في تصريح صحفي اليوم الخميس 28 جويلية 2022 أن الهيئة قررت إعفاء رئيس ديوان الهيئة إضافة إلى المشرفين على غرفة العمليات دون تحديد عددهم، على خلفية الأخطاء التي تسربت أمس إلى جدول الأصوات المحتسبة في عملية الاستفتاء ...



