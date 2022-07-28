مبروك كورشيد: لا مشروعية لاي دستور لم يحض ب50 زائد واحد من عدد الناخبين المسجلين

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قال النائب السابق مبروك كورشيد في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه لا مشروعية لاي دستور لم يحض ب50 زائد واحد من عدد الناخبين المسجلين.وكتب كورشيد في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:"لن نستجير من الرمضاء بالنار- لا مشروعية لاى دستور لم يحض ب50 زائد واحد من عدد المسجلين الانتخابين وهذه قاعدة عامة فالأمر لا يتعلق بتحوير فى فصل او فصلين . ووحده الحضور الكبير كان يمكن ان يغفر كم الاخطاء الاجرائية والاخلاقية التى احاطت بعرض هذا الدستور على الاستفتاء .- عدم نشر هيئة الانتخابات المحاضر المتعلقة بالمكاتب وسط التضارب الحاصل فى الأرقام بجعل كل عمليات التصويت محفوفة بشك كبير بل مرمية بالزور الى إثبات اخر .-الاسراع بسن مراسيم جديدة يمثل مزيدا من التقدم على طريق مسدود .لان كل العالم عرف ان الشعب التونسي ليس مع الرئيس كما كان هو يعتقد ويصوره للعالم بل ان من معه و لاسباب مختلفة لا يتجاوز ربع التونسين عددا .ملاحظة أخيرة الاسلام السياسي لن يعود إلى الحكم لانه سافر فى كل أنحاء العالم ، ولا فضل فى ذلك للرئيس سعيد الذى صعد الى الرئاسة متحالفا معه . بل كل الفضل لمن قاومه فى اوج قوته وجبروته ولم يخشه والحمد لله اننى كنت من بينهم ولازلت ."