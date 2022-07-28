حاتم المليكي: قيس سعيد وصّلنا إلى 18 % فقر وفي عام من حكمه تدنّت كل مؤشرات تونس

قال حاتم المليكي ضيف برنامج le sept neuf على راديو إي أف أم، إن رئيس الجمهورية لم يحل طيلة سنة من حكمه مشاكل الحكومة على غرار البيئة والتلوث في صفاقس والقانون عدد 38 المتعلق بالانتداب في القطاع العمومي لحاملي الشهادات العليا وموضوع تمويل ميزانية الدولة ومواضيع التنمية الاقتصادية.كما جاء على لسان المليكي: "قيس سعيد حكم عام كامل في ذلك العام تدنت كل مؤشرات تونس كنا 95 بالمائة مديونية في عهد قيس طلعنا إلى 107 وكنا 16 بالمائة نسبة فقر ووصلنا سعيد إلى 18 بالمائة".وأضاف المليكي أن قيس سعيد أزاح كل مظاهر النظام القديم طيلة 10 سنوات مثلما فعلت حركة النهضة مع نظام بن علي لكنه لم يقدم إنجازات، قائلا: "كان باش نبقو التوانسة باللوجيك متاع التفكير اطمزلي عين واطمزلو هو زوز عينين رانا باقين نطمزو في 3 عينين متاع تونس..كيفاه تضمن استفرار البلاد اذا كانت مبنية على نقد الماضي".