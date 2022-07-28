الدستوري الحر يطالب بانتخابات رئاسية وتشريعية قبل موفى سبتمبر

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طالبت رئيسة الحزب الدستور الحر، عبير موسي، اليوم الخميس 28 جويلية 2022، خلال ندوة صحفية لعرض موقف الحزب من الاستفتاء، بعدم ختم الدستور الجديد وعدم نشره بالرائد الرسمي.و أفادت عبير موسي بأن هناك خطر داهم حقيقي على الأمن التونسي في صورة دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.وقالت "إذا دخل الدستور حيز النفاذ تونس ستدخل في حالة خطيرة".كما دعت موسي إلى إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها قبل موفى سبتمبر ليكون هناك رئيس جمهورية قادر على أداء اليمين وعلى تعيين محكمة دستورية.وأشارت عبير موسي إلى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية بعد ذلك حتى في الموعد الذي حدده الرئيس قيس سعيد.