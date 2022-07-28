من بينهم وسيط قمرقي: فتح بحث من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التدليس و مسك و استعمال مدلس

باب نات -

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي ل"باب نات " اليوم الخميس 28 جويلية 2022 أن النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بشخص و ادراج شخصين اخرين أحدهما وسيط قمرقي بالتفتيش ، وفتح بحث ضدهم جميعا من أجل تهم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التدليس و مسك و استعمال مدلس و ذلك على خلفية ضبط فرقة الأبحاث و التفتيش بسيدي بوزيد احد الأشخاص متحوز بسيارة مرفوقة بترخيص ديواني مدلس.وكشف محدثنا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين بشانهم جميعا .