من بينهم وسيط قمرقي: فتح بحث من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التدليس و مسك و استعمال مدلس


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 10:43 قراءة: 0 د, 28 ث
      
باب نات - أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي ل"باب نات " اليوم الخميس 28 جويلية 2022 أن النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بشخص و ادراج شخصين اخرين أحدهما وسيط قمرقي بالتفتيش ، وفتح بحث ضدهم جميعا من أجل تهم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التدليس و مسك و استعمال مدلس و ذلك على خلفية ضبط فرقة الأبحاث و التفتيش بسيدي بوزيد احد الأشخاص متحوز بسيارة مرفوقة بترخيص ديواني مدلس.
وكشف محدثنا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين بشانهم جميعا .



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