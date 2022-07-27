إحالة رئيس مركز الصيانة و تقني سامي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد و مقاولين على العدالة

اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل"باب نات " اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بتقديم 4 اشخاص على انظار القضاء و هم رئيس مركز الصيانة و تقني سامي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد و مقاولين اثنين وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية و تم البحث فيها من طرف فرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد و ذلك على خلفية شبهات فساد تعلقت بصيانة عدد من المدارس الابتدائية بالرقاب و السعيدة ،مبينا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانهم جميعا .



