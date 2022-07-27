التمديد في الإحتفاظ لمدة 7 أيام إضافية بالأزهر اللونقو


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 21:10 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أمس الأربعاء لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالتمديد في الإحتفاظ لمدة 7 أيام إضافية بالأزهر اللونقو المدير العام السابق للمصالح المختصة والمشرف الأمني على سفارة تونس بباريس سابقا.



وأذنت النيابة العمومية بقطب مكافحة الارهاب لأعوان الوحدة بمواصلة التحقيقات مع اللونقو على خلفية مغادرته البلاد دون المرور عبر المعابر الحدودية الرسمية وأيضا بخصوص ملابسات إيقافه من طرف السلطات الجزائرية .


المصدر - موزاييك

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