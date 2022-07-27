ادراج رئيس بلدية ومستشار بلدي وآخرون بالتفتيش

اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل"باب نات " اليوم الأربعاء27 جويلية 2022 أن النيابة العمومية أذنت بادراج 4 اشخاص بالتفتيش لتحصنهم بالفرار و عدم الحضور لدى باحث البداية رغم استدعائهم طبق القانون، وهم كل من رئيس احدي البلديات التابعة لولاية سيدي بوزيد و مستشار بلدي بها، و صاحب مكتب دراسات و مقاول و ذلك على خلفية شكاية تتعلق بشبهة فساد فيما يخص تعبيد مسالك فلاحية ببلدية "فايض " مفصلة بتقرير اختبار عدلي معد من طرف خبير عدلي معين للغرض... مؤكدا في السياق ذاته أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين بشانهم جميعا .





