إطلاق مشروع الهوية الرقمية الوطنية على الجوال وبوابة المواطن والمضمون الإلكتروني على الخط يوم 3 أوت المقبل

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قدم وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، اليوم الأربعاء، لرئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، عرضا حول أهم الاستعدادات لإطلاق مشروع الهوية الرقمية الوطنية على الجوال وبوابة المواطن والمضمون الإلكتروني على الخط.وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا المشروع سيتم إطلاقه يوم الأربعاء 3 أوت المقبل، وأن "لقاء بودن مع بن ناجي يندرج في إطار الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات الموجهة للمواطن".وتمثل الهوية الرقمية، وفق المصدر ذاته، على الجوال "ء-هوية"، أوّل هويّة وطنية رقمية تونسية موجهة للمواطنين، وستسمح لهم بالنفاذ الآمن والسريع إلى الخدمات الإدارية وإستخراج الوثائق الرسمية على الخط. كما ستضمن لهم تأمين معاملاتهم وإتمام إجراءاتهم الإدارية على الخط بطريقة سهلة ومبسطة على مدار الساعة ودون الحاجة إلى التنقل.أما مضمون الحالة المدنية الحامل لرقم الحالة المدنية والختم الالكتروني المرئي فسيكون أول خدمة يتم تأمينها باستعمال الهوية الرقمية على الجوال "ء-هوية"، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطن "ء-بوابة".وأكدت نجلاء بودن، خلال هذا اللقاء الذي انتظم بقصر الحكومة بالقصبة، "أهمية المضي قدما في تنفيذ هذه الاستراتيجية دعما لمسار الانتقال الرقمي في تونس، وتسهيل الإجراءات الإدارية والتقليص من المعاملات الورقية".