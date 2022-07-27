سعيّد يؤكد في لقائه مع رئيسة الحكومة ضرورة اعداد مشروع مرسوم للانتخابات وآخر للمحكمة الدستورية


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 16:59 قراءة: 0 د, 28 ث
      
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الأربعاء بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، على ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالإنتخابات، استعدادا لإنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم، ثم إنتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظاما إنتخابيا خاصا.


كما أكد رئيس الدولة، على ضرورة إعداد مشروع نصّ آخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضمانا حقيقيا لعلويته، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتناول اللقاء أيضا، الوضع العام في البلاد وسير عدد من المرافق العمومية، إلى جانب جدول أعمال مجلس الوزراء.



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