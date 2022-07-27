تسببوا في تعطيل الخطوط الهاتفية والانترنيت : عصابة سرقة الاسلاك النحاسية لإحدى شركات الاتصالات بالمروج في قبضة الأمن


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 16:41 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمروجات و أثر نصب كمين ليلي محكم فجر اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022 من القاء القبض على عصابة متلبسة بصدد سرقة الاسلاك النحاسية الارضية التابعة لاحدى شركات الاتصالات بجهة المروج الرابع ... وقد تم حجز جزء من المسروق و الشاحنة المعدة لنقل المسروقات والمعدات و الادوات المستعملة في الجريمة....
و بالتحري معهم تبين أنه سبق تسجيل عدة سرقات مماثلة تسببت في تسجيل اضرار مادية و قطع و تعطيل الخطوط الهاتفية و شبكة الانترنات من قبل العصابة المذكورة...




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