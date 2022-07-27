هيئة الانتخابات: النتائج المعلنة صحيحة..

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أكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ توضيحي لها اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022، أنّ عملية تجميع النتائج الخاصّة باستفتاء 2022، تمت طبقا للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.وأشارت إلى أنّها أعلنت عن النتائج الأوّلية بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، وذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد للغرض.كما أكّدت هيئة الانتخابات أنّه، طبقا للإجراءات المعمول بها، تمّ نشر قرار النتائج الأوليّة وملحقاته غير أنّه تسرّب خطأ مادي بإلحاق جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته.وأوضحت الهيئة أنّ النتائج المعلن عنها صحيحة ولا تشوبها أيّ أخطاء وأنّها نشرت جميع التفاصيل التي تمّ عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.