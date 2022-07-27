مرصد رقابة يعاين نتائج الاستفتاء عن طريق عدل منفذ

..





أعلن مرصد رقابة أنه قام بمعاينة نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد عن طريق عدل منفذ وذلك على اثر نشر هيئة الانتخابات للقرار المؤرخ في 26 جويلية 2022 المتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء في مشروع الدستور الذي تم يوم الاثنين 25 جويلية.وقال المرصد انه قام في مرحلة أولى بعملية مقاربة بين الارقام الواردة في الجدول العام للنتائج في جميع الهيئات الفرعية والجداول التفصيلية الصادرة عن مراكز جمع الهيئات الفرعية. وتبين وجود فوارق في أرقام 25 دائرة انتخابية من بين ال33 دائرة في الداخل والخارج بمجموع عام متطابق. وتبين كذلك الخلط بين نتائج الدوائر في الجدول العام. وقامت بتوثيق تلك الفوارق بالتفصيل.وقال المرصد ان هذه الفوارق والأخطاء الفادحة في الجداول المنشورة من طرف الهيئة تشكل مسًا خطيرا بمصداقية العملية الانتخابية وحرفية الهيئة وتدفع للتشكيك في النتائج المصرح بها. وهو ما يتطلب تدقيقا في كل اعمال الهيئات الفرعية.وقال المرصد انه توجه صباح اليوم بطلب نفاذ الى المعلومة الى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة بنسخ من محاضر تجميع نتائج للاستفتاء في مشروع الدستور المتعلقة بجميع الهيئات الفرعية، ونسخة من اوراق كشف النتائج، حسب مراكز الاقتراع الراجعة اليها بالنظر، وجميع محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها، ونسخة من محضر المكتب المركزي المكلف بجمع نتائج الاقتراع.وقال مرصد رقابة انه سينشر خلاصات التحقيق حال استكمال اعمال التدقيق.