عبير موسي: شكرا جزيلا للشعب التونسي الذي لم ينخرط في مسار حطم كل الأرقام القياسية في خرق مفهوم القانون ودولة القانون والمؤسسات

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توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم بالشكر الجزيل إلى الشعب التونسي الذي قاطع ولم ينخرط في ما أسمتها ‘المهزلة’ التي يديرها قيس سعيّد، عبر استفتاء لا أساس له وهو في رأيها “عملية تحيّل ومغالطة وتجبّر وتسلّط على الشعب التونسي”.واتهمت موسي رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأنه “فرض مشروعه الشخصي على الشعب التونسي وأهدر المال العام”.واعتبرت موسي أن هذا المسار حطم كل الأرقام القياسية في خرق مفهوم القانون ودولة القانون والمؤسسات.ووصفت موسي ما أقدم عليه سعيّد من صياغة نص (الدستور الجديد) بمفرده وعرضه على الاستفتاء بالأنانية وحب الذات واحتقار الشعب.واعتبرت موسي أنه تم صفع الشعب التونسي من خلال فرض المسار الحالي لكن الشعب التونسي أرجع الصفعة. وشددت موسي على أن مشروع الدستور وُلد ميتا ولن يحظى بالأهمية، متوجهة بتعازيها الحارة للحاكم بأمره.واعتبرت موسي أن المسار مدلس مع تزوير مفضوح واستغلال فاحش لإمكانيات الدولة واستغلال مُذل للآباء المسنين للمشاركة في الاستفتاء، مؤكدة أن حزبها لا يعترف بمشروع الدستور الجديد.