الداخلية تؤكد الاحتفاظ بأشخاص عطلوا الاستفتاء، وترفع الاخلالات الى هيئة الانتخابات

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أكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، الاحتفاظ بأشخاص تعمدوا تعطيل سير عملية الاستفتاء، مشيرة الى أنها رفعت الإخلالات والمخالفات الانتخابيّة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق المباشر مع النيابة العمُوميّة.وأوضحت في هذا السياق أنه تم الإحتفاظ بشخص بالسيجومي من أجل تعمّده تعطيل سير العمل الإنتخابي بالمدرسة الإبتدائيّة الطيران 01 بعد تعمّده توزيع مبالغ ماليّة على الناخبين قصد حثهم على التصويت بـ "لا" وحجز لديه مبلغ مالي قدره 910 دنانير.كما تم الإحتفاظ بامرأة بحيّ الزهور من أجل تعمّدها تعطيل سير العمل الإنتخابي بالمدرسة الابتدائيّة بوعقاز بجهة حيّ الزهور ودعوة الناخبين إلى التصويت بـ "لا"، والعثور على مبلغ مالي قدره 1000 دينار بالقرب من المعهد الثانوي بباب الخضراء بالعاصمة.وتم القبض على 03 أشخاص بالعاصمة بالقرب من المعهد الثانوي الصادقيّة إثر تعمّدهم إلقاء كيس بلاستيكي به ورقة كُتب عليها 03 ألاف دينار بعد التفطن إليهم من قبل الوحدات الأمنيّة وحجز لديهم مبلغ مالي قدره 1730 دينار، وبالتحرّي معهم تبيّن أن أحدهم شقيق أحد العناصر الإرهابيّة التي تم القضاء عليها في عمليّة الرّوحيّة سنة 2012.كما تم القبض على شخص بجهة سيدي بوزيد بعد تعمّده تحريض المواطنين على التصويت بـ "لا" وتمكين شخص من مبلغ قدره 20 دينار (تم حجزها).وبينت الوزارة في بلاغها أنها اتخذت الإجراءات والتدابير الأمنية الإستثنائية لتأمين الاستفتاء وذلك بالتنسيق الدائم مع المؤسسة العسكرية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وأكدت أنها سخرت كلّ إمكانيّاتها المادية والبشرية لتأمين يوم الاستفتاء الوطني في أحسن الظروف وفي إطار الحياد التامّ واحترام القانون وفقا للنصوص المعمول بها من أجل ضمان أمن وسلامة الناخبين.وأفادت بأنه تمّ تأمين المحيط الخارجي ل4643 مقرّا له صلة بالإستفتاء (4285 مركز إقتراع بتوقيت عادي من الساعة 06.00 إلى السّاعة 22.00 ، و249 مركز اقتراع بتوقيت استثنائي من الساعة 07.00 إلى الساعة 18.00 و109 مقرات مختلفة تابعة للهيئة).كما تمّ مرافقة وتأمين نقل صناديق الإقتراع بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية في جميع المراحل في ظروف عاديّة، وفق نص البلاغ.