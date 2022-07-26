تأجيل النّظر في قضيّة الصّحفيّ صالح عطيّة


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 15:17 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أكد المحامي سمير ديلو في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 ان المحكمة العسكريّة قررت تأجيل النّظر في قضيّة الصّحفيّ صالح عطيّة

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