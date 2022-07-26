أكد المحامي سمير ديلو في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 ان المحكمة العسكريّة قررت تأجيل النّظر في قضيّة الصّحفيّ صالح عطيّة



