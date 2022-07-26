صغير الزكراوي: الرئيس لن يعمل بأريحية الفترة القادمة لأن هناك مشروعية ضعيفة


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 12:50 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قال الصغير الزكراوي الأستاذ في القانون بالجامعة التونسية في مداخلة على راديو إي أف أم، أن المشهد السياسي ما بعد الاستفتاء سيتغير وفق نتائجه من حيث نسبة المشاركة والمقاطعة والعزوف.
وأوضح الزكراوي إن نسبتي العزوف والمشاركة رقمان مهمان يشكلان مفتاحا لفهم نتائج الانتخابات والآفاق التي يفتحها الاستفتاء الذي يهدف إلى إضفاء مشروعية على دستور الرئيس الذي كتبه بنفسه ولنفسه.

وقال أن رئيس الجمهورية يريد التأسيس لجمهورية جديدة ومن المفروض أن يتم التأسيس لمشروع جديد بأدوات جديدة وتكون نسبة الانخراط فيه محترمة، مضيفا إن نسبة المشاركة في الإستفتاء وجب أن تكون أكثر من 50 بالمائة.
كما اعتبر الزكراوي أن رئيس الجمهورية لا يمكنه العمل خلال الفترة القادمة بأريحية لأن هناك مشروعية ضعيفة، مشيرا إلى أن الاستفتاء لم يضع حدا للإنقسام الدي تشهده البلاد.


الفيديو: الدقيقة 15

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