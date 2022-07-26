نجيب الشابي: ''ارقام هيئة الإنتخابات مزورة ويجب إختيار حكومة إنقاذ للإعداد لإنتخابات تشريعية ورئاسية

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الشابي:أي التزام بين صندوق النقد والحكومة سيسبب في مزيد تأزيم الوضع

قال العضو في جبهة الخلاص نجيب الشابين اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية ان اكثر من75 % من الناخبين التونسيين قاطعوا هذه المسرحية ولم ينخرطوا فيها".وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد اراد اضفاء صبغة شرعية على الدستور اثر اغتصابه للسلطة منذ عام"، داعيا إياه " للتخلي عن مكانه" ، قائلا "لم يعد له مكان للسلطة و يجب أن يفسح المجال للقيام بانتخابات رئاسية و تشريعية".وأفاد الشابي ان "الارقام التي قدمتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء ارقام مضخمة وهو مالم يعاينه المراقبون"، مضيفا أن "هذه الهيئة المشرفة على الانتخابات اكدت انها لا تتحلى بالنزاهة و الأرقام التي قدمتها مزورة و الجبهة تطعن فيها".وأكد أحمد نجيب الشابي أن" دستور 27 جانفي 2014 سيضل المرجع الوحيد للشرعية الدستورية حيث يقوم على الفصل بين السلطات و اقرار الحقوق و الحريات".هذا ودعا الشابي "القوى المدنية و الساسية لاطلاق حوار وطني جامع لا يلغي احد و لا يقصي احد و اختيار حكومة انقاذ تشرف على الاعداد لانتخابات تشريعية و رئاسية".وقال الشابي إن " ما أقدم عليه قيس سعيد من اغتصاب للسلطة وانفراد وتحرير الدستور الذي عرض على الاستفتاء ، اقصاه من الحوار الوطني بما انه اقصى كل القوى الوطنية و المدنية".واعتبر الشابي أن أي التزام بين صندوق النقد الدولي والحكومة سيسبب في مزيد تأزيم الوضع وإثارة القلق في البلاد كما سيحدث إضطرابات إجتماعية وفق قوله.