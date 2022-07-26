نجيب الشابي: ''ارقام هيئة الإنتخابات مزورة ويجب إختيار حكومة إنقاذ للإعداد لإنتخابات تشريعية ورئاسية

قال العضو في جبهة الخلاص نجيب الشابين اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية ان اكثر من75 % من الناخبين التونسيين قاطعوا هذه المسرحية ولم ينخرطوا فيها".
وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد اراد اضفاء صبغة شرعية على الدستور اثر اغتصابه للسلطة منذ عام"، داعيا إياه " للتخلي عن مكانه" ، قائلا "لم يعد له مكان للسلطة و يجب أن يفسح المجال للقيام بانتخابات رئاسية و تشريعية".
وأفاد الشابي ان "الارقام التي قدمتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء ارقام مضخمة وهو مالم يعاينه المراقبون"، مضيفا أن "هذه الهيئة المشرفة على الانتخابات اكدت انها لا تتحلى بالنزاهة و الأرقام التي قدمتها مزورة و الجبهة تطعن فيها".
وأكد أحمد نجيب الشابي أن" دستور 27 جانفي 2014 سيضل المرجع الوحيد للشرعية الدستورية حيث يقوم على الفصل بين السلطات و اقرار الحقوق و الحريات".
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هذا ودعا الشابي "القوى المدنية و الساسية لاطلاق حوار وطني جامع لا يلغي احد و لا يقصي احد و اختيار حكومة انقاذ تشرف على الاعداد لانتخابات تشريعية و رئاسية".
وقال الشابي إن " ما أقدم عليه قيس سعيد من اغتصاب للسلطة وانفراد وتحرير الدستور الذي عرض على الاستفتاء ، اقصاه من الحوار الوطني بما انه اقصى كل القوى الوطنية و المدنية".
الشابي:أي التزام بين صندوق النقد والحكومة سيسبب في مزيد تأزيم الوضع
واعتبر الشابي أن أي التزام بين صندوق النقد الدولي والحكومة سيسبب في مزيد تأزيم الوضع وإثارة القلق في البلاد كما سيحدث إضطرابات إجتماعية وفق قوله.
وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد اراد اضفاء صبغة شرعية على الدستور اثر اغتصابه للسلطة منذ عام"، داعيا إياه " للتخلي عن مكانه" ، قائلا "لم يعد له مكان للسلطة و يجب أن يفسح المجال للقيام بانتخابات رئاسية و تشريعية".
وأفاد الشابي ان "الارقام التي قدمتها الهيئة المشرفة على الاستفتاء ارقام مضخمة وهو مالم يعاينه المراقبون"، مضيفا أن "هذه الهيئة المشرفة على الانتخابات اكدت انها لا تتحلى بالنزاهة و الأرقام التي قدمتها مزورة و الجبهة تطعن فيها".
وأكد أحمد نجيب الشابي أن" دستور 27 جانفي 2014 سيضل المرجع الوحيد للشرعية الدستورية حيث يقوم على الفصل بين السلطات و اقرار الحقوق و الحريات".
هذا ودعا الشابي "القوى المدنية و الساسية لاطلاق حوار وطني جامع لا يلغي احد و لا يقصي احد و اختيار حكومة انقاذ تشرف على الاعداد لانتخابات تشريعية و رئاسية".
وقال الشابي إن " ما أقدم عليه قيس سعيد من اغتصاب للسلطة وانفراد وتحرير الدستور الذي عرض على الاستفتاء ، اقصاه من الحوار الوطني بما انه اقصى كل القوى الوطنية و المدنية".
الشابي:أي التزام بين صندوق النقد والحكومة سيسبب في مزيد تأزيم الوضع
واعتبر الشابي أن أي التزام بين صندوق النقد الدولي والحكومة سيسبب في مزيد تأزيم الوضع وإثارة القلق في البلاد كما سيحدث إضطرابات إجتماعية وفق قوله.
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