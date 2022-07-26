مداهمات ليلية تطيح ب169 عنصرا إجراميا وحجز عدة سيارات ودراجات نارية محل تفتيش


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 10:31 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نظم أعوان وإطارات إقليم الحرس الوطني بالقيروان أول أمس حملات ومداهمات ليلية تجند لها أكثر من 50 عون حرس أسفرت عن إلقاء القبض على 169 نفرا مفتش عنهم لفائدة هياكل قضائية وأمنية من اجل تهم الاغتصاب والقتل والاعتداء بالعنف الشديد والسرقة والتحيل وترويج المخدرات.


هذا وتم في نفس الحملة الأمنية ، حجز 3 سيارات محل تفتيش و حجز 10 دراجات نارية بدون وثائق.

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان أذن بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث للغرض .

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