غازي الشواشي: بالرغم من توظيف وسائل الدولة و الاعلام العمومي 75٪ من التونسيات والتونسيين قاطعوا الاستفتاء

قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك انه رغم كل الدعاية لم يحقق قيس سعيد ما يريده.وكتب الشواشي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية "بالرغم من التزوير و الخزعبلات و الدجل و توظيف وسائل الدولة و الاعلام العمومي 75٪ من التونسيات والتونسيين قاطعوا الاستفتاء و قالوا لا لدستور سعيد.