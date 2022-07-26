غازي الشواشي: بالرغم من توظيف وسائل الدولة و الاعلام العمومي 75٪ من التونسيات والتونسيين قاطعوا الاستفتاء


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 00:20 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك انه رغم كل الدعاية لم يحقق قيس سعيد ما يريده.
وكتب الشواشي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية "بالرغم من التزوير و الخزعبلات و الدجل و توظيف وسائل الدولة و الاعلام العمومي 75٪ من التونسيات والتونسيين قاطعوا الاستفتاء و قالوا لا لدستور سعيد.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250370



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 26 جويلية 2022 | 27 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:15 19:33 16:16 12:33 05:20 03:37
Babnet
29°
 Babnet38° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet28°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
38°-2837°-2736°-2635°-2636°-28
  • Avoirs en devises
    23716,0

  • (22 juil)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,22142 DT        1$ =3,15872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juil)   1257,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   