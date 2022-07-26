الزرقوني: 23 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء صوتوا بنعم مقابل 2 بالمائة صوتوا بلا

..





كشف الاثنين 25 جويلية، مدير مؤسسة سيقما كونساي حسن الزرقوني أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 25 بالمائة من مجموع الناخبين المسجلين مشيرا الي ان 23 بالمائة من المشاركين صوتوا بنعم مقابل 2 بالمائة صوتوا بلا.وبين الزرقوني ان نسبة عدم المشاركة في الاستفتاء بلغت 75 بالمائة وتنقسم الي 21 بالمائة اعلنوا مقاطعة الاستفتاء مقابل 54 بالمائة لم يشاركوا لأسباب أخرى.وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قال مساء يوم الاثنين، إن 2 مليون و 458 الفا و985 ناخبا مسجلين في السجل الانتخابي، أدلوا باصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد الى حدود الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس بعد اغلاق مكاتب التصويت في الداخل، اي بنسبة قاربت 54ر27 في المائة.وأضاف بوعسكر، في ندوة صحفية عقدتها هيئة الانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة، ان هؤلاء المصوتين هم من اجمالي 8 مليون و 929 الفا و 665 ناخبا مسجلين داخل البلاد.