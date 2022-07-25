صورة اليوم: راشد الغنوشي يزور ضريح الباجي قائد السبسي في الذكرى الثالثة لوفاته


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 17:46 قراءة: 0 د, 15 ث
      
ادى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي زيارة الى ضريح الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في الذكرى الثالثة لوفاته التي تتصادف مع عيد الجمهورية في 25 جويلية.
ووضع راشد الغنوشي الزهور على ضريح قائد السبسي كما قرا الفاتحة على روحه بالتزامن مع انطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد.

وكانت النهضة قاطعت الاستفتاء.


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