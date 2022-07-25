سامي بن سلامة: بوعسكر يستمر في خرق القوانين وتم منعي من مباشرة مهامي


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 16:35 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اليوم الاثنين 25 جويلية 2022، منعه من دخول قاعة العمليات بقصر المؤتمرات بتعليمات من بو عسكر.
وقال سامي سلامة "تعليمات مشددة بمنعي من دخول قاعة العمليات وقد دخلت رغم ذلك ورغم أنوفهم الصدئة…وكذلك من دخول قاعة الاجتماعات بقصر المؤتمرات قبل أخذ إذن بوعسكر الذي يستمر في خرق القوانين وفي محاولة منعي من مباشرة مهامي.".

وأضاف "نصيحة مباشرة لوزارة الداخلية… عليها أن تنأى بنفسها فورا عن مثل هذه الممارسات المشينة… وتمنع أعوانها من تنفيذ تعليمات مخالفة للقانون…وإلا فإنه سيكون لي حديث ٱخر".


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