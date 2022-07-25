ليلى الحداد وفاطمة المسدي تقتديان بسيدة تونس الاولى وترتديان لباسا أخضر اللون بمناسبة الاستفتاء


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 16:26 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نشرت الاثنين 25 جويلية، القيادية بحركة الشعب ليلى الحداد صورها من داخل مركز الاقتراع اثناء الادلاء بصوتها وهي ترتدي لباسا اخضر اللون على غرار النائبة السابقة فاطمة المسدي التي اختارت لباسا أخضر بمناسبة الاستفتاء.


وقد اثارت صور المسدي والحداد عديد التعليقات واشار النشطاء الي انهما قاما بتقليد سيدة تونس الاولى التي توجهت الي مركز الاقتراع رفقة رئيس الجمهورية وهي ترتدي فستانا أخضر اللون

وعلق ٱخرون بالقول "الاخضر يليق بالجماهرية والكتاب الأخضر الجديد، هنيئا لتونس... هنيئا لكم لأنكم أنتم تريدون".

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