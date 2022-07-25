بوعسكر: التمديد في توقيت التصويت في الاستفتاء بالخارج إلى غاية الساعة العاشرة ليلا


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 10:58 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر في ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الإثنين 25 جويلية 2022، عن التمديد في توقيت التصويت في الاستفتاء بالخارج إلى غاية الساعة العاشرة ليلا عوضا عن الساعة السادسة مساء.


وأوضح فاروق بوعسكر أن الاقتراع يتواصل إلى العاشرة ليلا في في مراكز ومكاتب الاقتراع بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية لكن في بقية المراكز الأخرى تنتهي عملية التصويت على الساعة السادسة مساء.

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