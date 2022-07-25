تفكيك 3 شبكات دعارة بمراكز تدليك وايقافات بالجملة

قام اول أمس اعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالڨرجاني بحملات أمنية ومداهمات ل3 مراكز تدليكبين المرازقة ووسط مدينة الحمامات ضبطوا داخلها شبانا وفتيات في وضعيات مخلّة بالحياء ، كما تمّ حجز أقراص و قطع مخدرة ومبالغ ماليّة متفاوتة وأجهزة تسجيل فيديو لاعمال الدعارة .وقد تم الاحتفاظ ب14 فتاة وشابا وتحرير محضر بحث في شأنهم لاحالتهم على العدالة .