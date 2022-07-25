إستفتاء 2022: نجلاء بودن تٌدلي بصوتها


Publié le Lundi 25 Juillet 2022 - 09:12 قراءة: 0 د, 7 ث
      
أدلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم الإثنين 25 جويلية 2022، بصوتها في الاستفتاء على الدستور الجديد بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية بضفاف البحيرة 1.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250332



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
أول أوسو
الاثنين 25 جويلية 2022 | 26 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:16 19:34 16:16 12:33 05:19 03:35
Babnet
32°
 Babnet37° Babnet % 35 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2739°-2838°-2837°-2735°-26
  • Avoirs en devises
    23716,0

  • (22 juil)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,22142 DT        1$ =3,15872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juil)   1257,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   