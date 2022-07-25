أدلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم الإثنين 25 جويلية 2022، بصوتها في الاستفتاء على الدستور الجديد بمركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية بضفاف البحيرة 1.
إستفتاء 2022: نجلاء بودن تٌدلي بصوتها
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الاثنين 25 جويلية 2022 | 26 ذو الحجة 1443
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