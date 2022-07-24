الإستفتاء: هيئة الإنتخابات تنشُر قواعد وإجراءات إحتساب النتائج

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد 24 جويلية 2022، قرارها عدد 21 لسنة 2022، المتعلق بقواعد واجراءات احتساب النتائج والاعلان عنها.وبالنسبة لقواعد احتساب نتائج الاستفتاء، فان الهيئة تصرح بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصّل الإجابة "نعم" على أغلبية الاصوات المصرّح بها.كما تصرّح برفض المشروع في صورة تحصّل الإجابة "لا" على أغلبية الاصوات المصرّح بها.ويتم ذلك بعد إعلان الهيئة عن النتائج الاولية للاستففتاء في اجل اقصاه 3 ايام من الاقتراع والفرز في جميع مكاتب التجميع.ويتصمن الاعلان عن النتائج الاولية التنصيص وجوبا على عدد الناخبين المرسمين بقائمات الناخبين، عدد الناخبين المصوتين، عدد الاوراق البيضاء، عدد الاوراق الملغاة، ومكاتب الاقتراع او الدوائر الانتخابية التي الغيت فيها النتائج وقرارات اعادة الاقتراع.وبخصوص الاستفتاء تتم الاعلان عن نتائج كلتا الاجابتين ومجموع الاصوات التي تحصلت عليها كل اجابة.