كاتب عام نقابة التجار المستقلين ينتقد قرار بلدية تونس تعليق العمل في "سوق الخربة" بمناسبة الاستفتاء على الدستور

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انتقد الكاتب العام لنقابة التجار المستقلين معز العلوي اليوم الاحد قرار بلدية تونس تعليق انتصاب التجار بأحد أسواق العاصمة بمناسبة الاستفتاء على الدستور يوم الاثنين 25 جويلية الجاري.وقال العلوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان تعليق العمل بسوق يضم 147 تاجرا بالعاصمة بمناسبة يوم الاستفتاء "هو قرار أحادي الجانب لم تستشر فيه النقابة ولا يراعي مصلحة التجار ويتسبب لهم في خسارة يوم عمل دون مبرر إذ يمكن لهم المشاركة في الاقتراع ومزاولة العمل خلال اليوم".وجاء قرار تعليق العمل في "سوق الخربة" بالدائرة البلدية "باب البحر"، في بلاغ صادر عن بلدية تونس، بمناسبة يوم الاستفتاء على الدستور وفي يوم السوق الاسبوعية الذي يجمع التجار المنتصبين بشكل يومي الى جانب منتصبين أسبوعيين آخرين بمناسبة السوق الاسبوعية.وأضاف كاتب عام نقابة التجار المستقلين التابعة لاتحاد عمال تونس إن المنتصبين بالسوق المعني بعملية الغلق في يوم الاستفتاء يدفعون معلوم كراء شهري ب40 د عن المحل الواحد وهم يطالبون رئيسة بلدية العاصمة ورئيسة دائرة باب البحر التابعة لها "منذ شهور دون جدوى" بتطهير جانب من السوق من التلوث بتراكم النفايات وبإدخال الانارة والماء الصالح للشراب الى السوق.