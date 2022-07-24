مخلوف للطفي العبدلي: إلى صديقي وخويا وولد حومتي ... لا أرضى لك أن تكون بوقا للظالم

وجه النائب بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف في رسالة نشرها في صفحته الرسمية على الفايسبوك انتقادات لاذعة للفنان لطفي العبدلي بعد ان دعا الأخير الى إقصاء السياسيين الفاعلين قبل 25 جويلية واصفا اياهم " بوجه الهم".
وقال مخلوف " إلى صديقي وخويا وولد حومتي والفنان لطفي العبدلي .. لا أرضى لك أن تكون بوقا للظالم والتزوير".
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "إلى صديقي وخويا وولد حومتي والفنان لطفي العبدلي ..
من حقك أن تختار كمواطن ما تشاء .. لكن موش من حقك تقصي إلّي سميتهم إنت " وجوه الهم " .. إلا بالانتخابات الحرة .. موش بدستور يفرضوا شخص على شعب كامل بقوة الدبابة والمحكمة العسكرية ..
خويا لطفي إنت فنان ونعرفك مثقف .. والفنان والمثقف الأصل فيه يكون مثال في نشر ثقافة الاختلاف وثقافة الديمقراطية والتعايش السلمي .. موش مثال في التنظير للاستبداد والعجرفة والاصطفاف مع من ينشر الكراهية والحقد ويحل كل المؤسسات الدستورية المنتخبة ويفبرك لخصومو المحاكمات العسكرية ويرفض التحاور مع كل الطبقة السياسية ..
لطفي .. راك خويا .. ومستعد نعمل كل شيء باش تكون حر .. ولو كنت أنا ضحية ذلك .. لكن أيضا لا أرضى لك أن تكون بوقا للظالم والتزوير إرادة الشعب وللدوس على الدستور الذي أقسم على احترامه والعمل تحت صلاحياته ..
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مع محبتي
سيف الدين مخلوف .. محامي ونائب شعب لا سرق لا دلّس ومع ذلك دخل للحبس في عهد .. " النعم "
وقال مخلوف " إلى صديقي وخويا وولد حومتي والفنان لطفي العبدلي .. لا أرضى لك أن تكون بوقا للظالم والتزوير".
وكتب مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "إلى صديقي وخويا وولد حومتي والفنان لطفي العبدلي ..
من حقك أن تختار كمواطن ما تشاء .. لكن موش من حقك تقصي إلّي سميتهم إنت " وجوه الهم " .. إلا بالانتخابات الحرة .. موش بدستور يفرضوا شخص على شعب كامل بقوة الدبابة والمحكمة العسكرية ..
خويا لطفي إنت فنان ونعرفك مثقف .. والفنان والمثقف الأصل فيه يكون مثال في نشر ثقافة الاختلاف وثقافة الديمقراطية والتعايش السلمي .. موش مثال في التنظير للاستبداد والعجرفة والاصطفاف مع من ينشر الكراهية والحقد ويحل كل المؤسسات الدستورية المنتخبة ويفبرك لخصومو المحاكمات العسكرية ويرفض التحاور مع كل الطبقة السياسية ..
لطفي .. راك خويا .. ومستعد نعمل كل شيء باش تكون حر .. ولو كنت أنا ضحية ذلك .. لكن أيضا لا أرضى لك أن تكون بوقا للظالم والتزوير إرادة الشعب وللدوس على الدستور الذي أقسم على احترامه والعمل تحت صلاحياته ..
مع محبتي
سيف الدين مخلوف .. محامي ونائب شعب لا سرق لا دلّس ومع ذلك دخل للحبس في عهد .. " النعم "
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