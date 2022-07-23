هيئة الانتخابات تقدم نسب المشاركة في الاستفتاء في الخارج


Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 20:24 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم السبت، خلال نقطة اعلامية للهيئة أن نسبة المشاركة إلى حدود الساعة السابعة مساء بلغت في دائرة فرنسا 1، 1.9% وفي دائرة فرنسا 2، 1.8% وفي ألمانيا 4.5% وفي ايطاليا 1.2% أما في الأمريكيتين وبقية البلدان الاوروبية بلغت 3.1% وفي البلدان العربية 2.9%.


وقال بوعسكر إن نسق للتصويت هو نفسه مع الانتخابات التشريعية لسنة 2019 معتبرا أن الجالية تتجه بشكل كبير في اليوم الأخير من ايام الاقتراع المخصصة.

وأبرز بوعسكر أنه لم يتم تسجيل اشكاليات كبرى وصعوبات في صفوف الجالية عند الاقتراع اليوم، حيث وقع فقط تغيير مراكز الاقتراع لعدد من مواطنينا بالخارج في مركز اقتراع بباريس وكان التغيير اراديا وتسجيل تأخير في فتح مركز الاقتراع بسيسيليا الإيطالية.


وأشار بوعسكر إلى تواصل عمليات التصويت بالخارج في 46 دولة و289 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع.
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