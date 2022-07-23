الداخلية: تأمين وقفتين احتجاجيتين اليوم في ظروف عادية


Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 18:13 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قالت وزارة الداخلية في بلاغ إن مجموعتين من المنتسبين لبعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني قامتا صباح اليوم السبت 23 جويلية 2022 بتنفيذ وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة، الأولى أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة والثانية أمام مقر ولاية تونس، حيث قامت الوحدات الأمنية بتأمين المحتجين في ظروف عادية.


وأكدت وزارة الداخلية على أنها تعمل على تأمين جميع التجمعات والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة في كنف تطبيق القانون و الحياد التام واحترام حقوق الانسان.

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