لها 3 اطفال :سقوط استاذة اقتصاد من طابق عمارة ووفاتها على عين المكان


Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 16:33 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين برفع جثة أستاذة إلى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بعد أن سقطت من أحد طوابق عمارة بولاية القصرين .


وقد تم سماع زوجها من قبل أعوان الحرس الوطني بالقصرين حول أسباب الحادثة ولا تزال الابحاث جارية بخصوص القضية.



والضحية أستاذة تعليم ثانوي وهي تدرس مادة الاقتصاد ولها 3 اطفال وتبلغ من العمر 38 سنة ومشهود لها بالجدية في عملها وحسن اخلاقها ....


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250264



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 23 جويلية 2022 | 24 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:18 19:36 16:16 12:33 05:18 03:33
Babnet
35°
 Babnet36° Babnet % 29 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2637°-2737°-2739°-2838°-28
  • Avoirs en devises
    23716,0

  • (22 juil)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,22142 DT        1$ =3,15872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juil)   1257,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   