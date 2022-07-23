لها 3 اطفال :سقوط استاذة اقتصاد من طابق عمارة ووفاتها على عين المكان

أذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين برفع جثة أستاذة إلى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بعد أن سقطت من أحد طوابق عمارة بولاية القصرين .وقد تم سماع زوجها من قبل أعوان الحرس الوطني بالقصرين حول أسباب الحادثة ولا تزال الابحاث جارية بخصوص القضية.والضحية أستاذة تعليم ثانوي وهي تدرس مادة الاقتصاد ولها 3 اطفال وتبلغ من العمر 38 سنة ومشهود لها بالجدية في عملها وحسن اخلاقها ....