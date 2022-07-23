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عنون الاعلامي محمد بوغلاب فقرة "ما يفلت شي" على اذاعة شمس أف أم ب "كسوة سيدنا" وتحدث عن "الملك العريان" الذي كذّب عينيه وصدّق "التوارزية" بأنهم قاموا بخياطة أفضل "كسوة" في العالم له.وقال بوغلاب ان الملك قرر الاحتفال بعيد الجمهورية او عيد العرش مع شعبه العظيم بلباسه الجديد وخرج في وسط شعبه يمشي وهو عار والجماهير تهتف باسمه وترى أنه عار لكنها تكذب.وتابع بأن هناك طفلا صغيرا حضر في الاحتفال وحين رأى الملك بدأ يصرخ "سيدنا عريان وبلاش حوايج" قبل ان يتشجع بعض الحاضرين وبدأوا يصرخون متسائلين "شبيه الملك معري روحو علينا".واضاف بان الحاضرين تجمعوا بعد ذلك حول الملك غاضبين قبل ان يتم عزله ومنع الاطفال من حضور مواكب السلاطين حتى لا يقولوا الحقيقة.وطلب بوغلاب نصيحة قائلا " انصحونا بربي نقولوا لسيدنا راك عريان والا نصفقوا مع الجموع ونقولولوا محلاك وما احلى لبستك !!؟