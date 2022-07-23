أريانة : القبض على امرأة من أصول إفريقية تعمّدت ترك رضيعها بمحطة المترو ثم لاذت بالفرار

..





تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية أمس من القبض على امرأة من افريقيا جنوب الصحراء تعمدت ترك مولودها في محطة المترو باريانة ولاذت بالفرار.وتفيد تفاصيل القضية أن منطلق الأبحاث فيها كان على اثر العثور على رضيع حديث الولادة متروك بأحد محطات وسائل النقل العمومي بجهة أريانة ،فانطلقت الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية وبتكثيف التحريات الميدانية وفق ما أدلى به شاهد عيان وإثر التنسيق مع كافة المستشفيات والمصحّات بالجهة أمكن التعريف بهوية والدته وهي ذات أصول إفريقية/ جنوب الصحراء/ ومن مواليد سنة 1996 ، أنجبت مولودها بأحد المستشفيات بجهة أريانة ثم فرّت منه رفقة رضيعها ،كما أكّد الطاقم الطبي للمستشفى بأن الملابس التي كان يرتديها المولود حينها هي نفسها التي غادر بها المستشفى.بمزيد التحريات بعد الكشف عن هوية والدته أمكن القبض عليها حيث اعترفت وأن المولود إبنها ، قامت بإنجابه خارج إطار الزواج ثم تعمدت إهماله والتخلي عنه بأحد المحطات بجهة أريانة لعدم اعتراف والده البيولوجي به.باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بها من أجل "إهمال مولد بالطريق العام" و "الولادة خارج إطار الزواج" واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنها.