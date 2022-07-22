مناوشات بين الأمن ومحتجين رافضين للاستفتاء بشارع الحبيب بورقيبة

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شهدت وقفة احتجاجية رافضة الدستور من تنظيم "الائتلاف المدني"، يوم الجمعة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مشادات ومناوشات بين المشاركين فيها وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع في مواجهة المحتجين.وأكدت القيادية بالتيار الديمقراطي، سامية عبّو، المشاركة في هذه الوقفة، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، أن قوات الأمن نفذت عمليات إيقاف عشوائية لعدد من المتظاهرين.من جانبه استنكر أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي، تعامل الأمن مع المحتجين، معتبرا أن تصرفات الأمن تعكس "عودة دولة الاستبداد"، ومضيفا القول : "سنُسقط قيس سعيد ودكتاتوريته مثل ما أسقطنا بن علي".نقيب الصحفيين ياسين الجلاصي علق في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على تعرضه للعنف من قبل عدد من الامنيين.وكتب في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية مرحبا " انا بخير الآن، عدت إلى المنزل بعد تلقي الاسعافات الأولية لدى الحماية المدنية. فقط افكر في الصديقات والاصدقاء والرفاق الذين تعرضوا للاعتداء الهمجي العنيف والرش بالغاز والايقاف، افكر في الصحفية يسرى الشيخاوي التي صفعها "بوليس" رغم أنها كانت تقوم بواجبها المهني. احمل مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين والصحفيين مباشرة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية.لن يرهبنا القمع ولن تثنينا هذه الممارسات الفاشية عن خوض معركة الحريات والعدالة وانهاء الإفلات من العقاب. سنتتبع المعتدين وسنفضح ممارساتهم. قضايانا عادلة ولا تسقط بالتقادمشكرا لكل من اتصل أو بعث برسالة للاطمئنان.شكرا لطاقم الحماية المدنية على التدخل الناجع.شكرا للمحامين الذين يرابطون للافراج عن الموقوفين.الحرية للموقوفين والعدالة للضحايا والمحاسبة للمجرمين والمعتدين.#النضال_مستمر#التغطية_مستمرة 3