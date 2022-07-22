قطب مكافحة الإرهاب يقرر الاحتفاظ بلزهر لونقو


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 20:37 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني بالاحتفاظ بالمدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية الأزهر لونقو مدة خمسة أيام قابلة للتمديد.


ووفق اذاعة موزاييك, جاء قرار الاحتفاظ بلونقو على خلفية التحقيقات المتعلقة بقضية تقرر التعهد بها منذ مغادرته لتراب البلاد التونسية.

وتجدر الاشارة إلى أن الأزهر لونقو محل تفتيش لفائدة إدارة الشرطة العدلية في القضية المتعلقة بمؤسسة أنستالينغو.


ويشار إلى أنّ لونقو قبل إحالته على التقاعد الوجوبي، شغل منصب مدير عامّ المصالح المختصّة، وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس بباريس. كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامّة.
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المصدر موزاييك


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