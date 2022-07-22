Ooredoo تحتفل بمهرجان قرطاج الدولي مع أطفال قرية SOS

بلاغ صحفي -

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14 جويلية 2022، انطلق أكبر حدث ثقافي في البلاد؛ "مهرجان قرطاج الدولي" في دورته السادسة و الخمسين. بعد عامين من الجائحة الذي أوقف جميع الأنشطة الفنية، فتح المسرح الروماني قرطاج أبوابه أمام جمهور متعطش للثقافة.Ooredoo تونس، بصفتها الراعي الرسمي لهذا المهرجان الكبير، كانت حاضرة للترحيب بالمتفرجين بالهدايا والاحتفالات. وقد عزز مشغل الهاتف حضوره في هذه النسخة بحجز مساحات لتخليد هذه اللحظات الساحرة.وباعتبارها مشغل رائد للاتصالات وجزءا لا يتجزأ من المجتمعات التي تعمل فيها، انتهزت Ooredoo من خلال برنامجها للمسؤولية الاجتماعية "تونس تعيش" هذه الفرصة لبث البهجة والسرور في قلوب أطفال قرية SOS سليانة ومنحهم الفرصة لاكتشاف هذا المكان التاريخي وحضور العرض الموسيقي للأطفال "أليس" للمخرج أسامة مهيدي.وسيتم برمجة مبادرات أخرى لصالح جميع قرى SOS حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من سحر هذه المساحة الرائعة.وصرح السيد منصور راشد الخاطر، المدير التنفيذي لـ Ooredoo تونس: "إن دعمنا لهذا المهرجان المرموق ليس سوى جزء من استراتيجيتنا لنشر الثقافة والفرحة. نحن سعداء جدا بشراكتنا مع مهرجان قرطاج الدولي، الذي يعد بأن يكون مهيبا من عروضه الأولى. وندعوكم للحضور واكتشاف البرنامج وعيش لحظات لا تنسى مع Ooredoo.".