رئيس الدولة: هنالك أطراف تشوّش على النقل المباشر للتظاهرات و كل طرف سيتحمل مسؤوليته

لم يكفهم الذباب في الأرض..فراحوا يبحثون عن الذبذبات في السماء'



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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 22 جويلية 2022 بقصر قرطاج، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، و ذاكر البكوش، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.وتطرّق اللقاء إلى مسألة التشويش على مستوى الوصلات التي تخص النقل المباشر لتغطية التظاهرات بسبب استعمال خارجي غير مرخّص وذلك منذ 20 جويلية الجاري.وشدّد رئيس الجمهورية على أن كل طرف سيتحمل المسؤولية أمام القانون، وأشار إلى أن هذا التشويش هو الأول من نوعه ليس بالبريء اطلاقا في هذه المرحلة التي تعيشها تونس.وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير جميع عناصر النجاح لموعد 25 جويلية حتى يدلي التونسيون بأصواتهم بحرية في الاستفتاء،...وتحدث رئيس الدولة في هذا الإطار عن تشويش تم على مستوى الأقمار الاصطناعية منذ يوم 20 جويلية، قائلا'' هذا ليس بالبريء بل هو أمر معهود.. ولم يكفهم ما يعرف بالذباب في الأرض فراحوا يبحثون عن الذبذبات في السماء.. شوهوا وكذبوا وافتروا وحين لم يكفهم كل ذلك تسربوا إلى الأقمار حتى لا يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته لأنهم يهابون إرادته ..'