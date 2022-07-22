وزير النقل الأسبق شهاب بن أحمد في ذمّة الله


Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 - 06:38 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت شركة الخطوط التونسية في بلاغ وفاة وزير النقل الأسبق شهاب بن أحمد، الذي وافته المنية يوم الخميس 21 جويلية 2022.


والفقيد من مواليد 1966 تقلّد العديد من المناصب في الخطوط التونسية إلى جانب تقلده منصب مهندس أول سلامة الشبكات والمعلوماتية ومهندس باحث بالمعهد الجهوي لعلوم الإعلامية والاتصالات.

رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.


وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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