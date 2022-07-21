صحيفة "لوتون"... باخرة محمّلة ب6000 طن من الزيت النباتي تغادر ميناء سوسة بعد اسبوعين من الانتظار ‎‎

كشفت الخميس 21 جويلية، صحيفة "لوتون" ان باخرة محملة ب6000 طن من الزيت النباتي غادرت ميناء سوسة بعد حوالي أسبوعين من الانتظار وغيرت وجهتها نحو البرتغال.
واوضحت الصحيفة ان الدولة عجزت عن خلاص الشحنة وهو ما دفع الباخرة الي تغيير وجهتها ومغادرة ميناء سوسة مشيرة الي ان هناك باخرة اخرى محملة بالزيت النباتي في ميناء رادس تنتظر منذ شهرين اين يتم خلاص الشحنة.
واوضحت الصحيفة ان الدولة عجزت عن خلاص الشحنة وهو ما دفع الباخرة الي تغيير وجهتها ومغادرة ميناء سوسة مشيرة الي ان هناك باخرة اخرى محملة بالزيت النباتي في ميناء رادس تنتظر منذ شهرين اين يتم خلاص الشحنة.
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