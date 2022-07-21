صحيفة "لوتون"... باخرة محمّلة ب6000 طن من الزيت النباتي تغادر ميناء سوسة بعد اسبوعين من الانتظار ‎‎


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 17:25 قراءة: 0 د, 20 ث
      
كشفت الخميس 21 جويلية، صحيفة "لوتون" ان باخرة محملة ب6000 طن من الزيت النباتي غادرت ميناء سوسة بعد حوالي أسبوعين من الانتظار وغيرت وجهتها نحو البرتغال.


واوضحت الصحيفة ان الدولة عجزت عن خلاص الشحنة وهو ما دفع الباخرة الي تغيير وجهتها ومغادرة ميناء سوسة مشيرة الي ان هناك باخرة اخرى محملة بالزيت النباتي في ميناء رادس تنتظر منذ شهرين اين يتم خلاص الشحنة.

Commentaires


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Oceanus  (Tunisia)  |Jeudi 21 Juillet 2022 à 17h 58m |           
Vive la democratie



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