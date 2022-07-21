موزاييك: لزهر لونقو أمام وحدة البحث في جرائم الإرهاب


Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 - 18:28 قراءة: 0 د, 37 ث
      
علمت اذاعة موزاييك أنّ المدير العامّ السابق للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية الأزهر اللونقو يخضع حاليا للبحث من طرف أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني من أجل إحدى التتبّعات المفتوحة ضدّه.


وينتظر أن يتمّ لاحقا مثول اللونقو أمام الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية للبحث من أجل القضية المعروفة إعلاميا بمؤسسة "أنستالينغو" وذلك بمقتضى إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2.

وللإشارة، فقد تمّ القبض على لزهر لونقو من طرف الأمن الجزائري أثناء محاولته اجتياز الحدود.


وأكّد مصدر من وزارة الداخلية في تصريح لموزاييك تسليم المعني للسلطات التونسية.
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ويشار إلى أنّ لونغو قبل إحالته على التقاعد الوجوبي، شغل منصب مدير عامّ المصالح المختصّة، وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس بباريس. كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامّة.

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