تخصصت البراكاجات الدموية والتشويه... عصابة" باو" في قبضة أمن السيجومي

تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالسبجومي وأثر مداهمة امنية ليلية تجند لها 30 امنيا من محاصرة وإيقاف عصابة اجرامية خطيرة تخصصت التشويه والبراكاجات الدموية باستعمال أسلحة بيضاء كان يتزعمها مجرم خطير معروف بكنية "باو"'؛ بالتحري معه اعترف أنه وعصابته سلبوا تحت التهديد عدة مواطنين وجرّدوهم من هواتفهم المحمولة وأموالهم.وكشفت الأبحاث أنهم تورطوا في عدة قضايا سلب فاقت 10 قضايا .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.