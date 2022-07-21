بطولة العالم لالعاب القوى: العيوني يتأهل للدور نصف نهائي سباق800 متر

تحصّلت العداءة مروى بوزياني فجر اليوم الخميس 21 جويلية 2022، على المركز التاسع في نهائي سباق 3000 متر موانع بتوقيت 09:20.92 ببطولة العالم لالعاب القوى اوريغون بالولايات المتحدة الامريكية.في المقابل تأهل العداء عبد السّلام العيوني إلى نصف نهائي سباق800 متر بعد احرازه على المركز الثالث في المجموعة الرّابعة من التّصفيات بتوقيت 01:46.59.