ليبيا تُرسل شاحنات إطفاء إلى تونس

أعلنت مساء يوم الاربعاء السفارة الليبية بتونس على صفحتها بالفايسبوك أن قافلة سيارات المطافئ (شاحنات) والدعم التابع لِهيئة السلامة الوطنية الليبية انطلقت يوم الأربعاء إلى تونس للمساهمة في اخماد الحرائق التي اندلعت بجبل بوقرنين .ووفق نص البلاغ الذي اصدرته السفارة فأن هذا الدعم العاجل يأتي تعبيرا لتضامن ووقوف ليبيا مع تونس دولة وشعباً وان ليبيا وتوس شعب واحد في دولتين.