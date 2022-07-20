ليبيا تُرسل شاحنات إطفاء إلى تونس


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 22:15قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت مساء يوم الاربعاء السفارة الليبية بتونس على صفحتها بالفايسبوك أن قافلة سيارات المطافئ (شاحنات) والدعم التابع لِهيئة السلامة الوطنية الليبية انطلقت يوم الأربعاء إلى تونس للمساهمة في اخماد الحرائق التي اندلعت بجبل بوقرنين .


ووفق نص البلاغ الذي اصدرته السفارة فأن هذا الدعم العاجل يأتي تعبيرا لتضامن ووقوف ليبيا مع تونس دولة وشعباً وان ليبيا وتوس شعب واحد في دولتين.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 250114

Aideaudeveloppement  (Tunisia)  |Mercredi 20 Juillet 2022 à 22h 21m |           
السلام عليكم الله يبارك فيكم وشكرا جزيلا



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