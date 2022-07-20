الهنتاتي: الفصل الخامس من الدستور كُتب على المذهب الهنتاتي وهو أفضل فصل في الدستور

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أشاد الاربعاء 20 جويلية، الناشط السياسي محمد الهنتاتي، بالفصل الخامس من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، واعتبر بأنه أفضل فصول هذا الدستور.وقال الهنتاتي ان هذا الفصل يضع حدا للاختلاف بخصوص الهوية وتابع قائلا ان الفصل الخامس كتب على المذهب الهنتاتي.وأوضح قائلا ان المذهب الهنتاتي يمثل جميع التونسيين دون استثناء، وشدد على ان الصيغة التي كتب بها الفصل الخامس هي الصيغة الأدق والأكثر تحصينا ضد أي توجه من المتاجرين بالدين وأعداء الدين، في الآن ذاته حسب تصريحه.وكان الفصل الخامس من مشروع الدستور أثار الجدل ، حيث انتقده بعض المحللين السياسيين واعتبروا أنه يفتح مجال الشريعة في تونس .و نص الفصل الخامس من الباب الأول على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.